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Közlenmiş sebze salatası

Közlenmiş sebzelerle harika bir salataya ne dersiniz?

Malzemeler
1 kabak
1 patlıcan
1 kuru soğan
1 domates
1 kırmızı kapya biberi
1 sivribiber
1 sarı çatalca biberi
1 haşlanmış patates
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı soya sosu

Hazırlanışı:
Tüm sebzeleri uzun şeritler halinde doğrayıp ızgarada pişirdikten sonra kenara alın. Pişen sebzelerinizi küp şeklinde doğrayarak servis edeceğiniz tabağa aktarın. Zeytinyağı, soya sosu ve tuz ilave ederek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.


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