Közlenmiş sebzelerle harika bir salataya ne dersiniz?
Malzemeler
1 kabak
1 patlıcan
1 kuru soğan
1 domates
1 kırmızı kapya biberi
1 sivribiber
1 sarı çatalca biberi
1 haşlanmış patates
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı soya sosu
Hazırlanışı:
Tüm sebzeleri uzun şeritler halinde doğrayıp ızgarada pişirdikten sonra kenara alın. Pişen sebzelerinizi küp şeklinde doğrayarak servis edeceğiniz tabağa aktarın. Zeytinyağı, soya sosu ve tuz ilave ederek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.