Közlenmiş sebzelerle harika bir salataya ne dersiniz?

Malzemeler

1 kabak

1 patlıcan

1 kuru soğan

1 domates

1 kırmızı kapya biberi

1 sivribiber

1 sarı çatalca biberi

1 haşlanmış patates

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı soya sosu

Hazırlanışı:

Tüm sebzeleri uzun şeritler halinde doğrayıp ızgarada pişirdikten sonra kenara alın. Pişen sebzelerinizi küp şeklinde doğrayarak servis edeceğiniz tabağa aktarın. Zeytinyağı, soya sosu ve tuz ilave ederek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.





