Kremalı tavuk eti tarifi...
Malzemeler
4 parça fileto tavuk göğüs eti
Sosu için
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
3 dal limon otu
1 soğan
1 yemek kaşığı köri
1 tatlı kaşığı esmer şeker
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Pişirmek için
1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
200 ml krema
1 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Üzeri için
Frenk maydanozu
Hazırlanışı:
Sosu için gerekli olan tüm malzemeleri macun kıvamına gelinceye kadar blenderdan geçirin. Tavuk göğüs etlerinin her tarafını sosa bulayın. Pişirmek için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Tavuk etlerini hafif kızartın. üzerine Hindistan cevizi sütü, krema ve suyu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavuklar suyunu çekip iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. İnce kıyılmış Frenk maydanozu ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.