Kremalı tavuk eti tarifi...

Malzemeler

4 parça fileto tavuk göğüs eti

Sosu için

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

3 dal limon otu

1 soğan

1 yemek kaşığı köri

1 tatlı kaşığı esmer şeker

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Pişirmek için

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

200 ml krema

1 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Frenk maydanozu



Hazırlanışı:

Sosu için gerekli olan tüm malzemeleri macun kıvamına gelinceye kadar blenderdan geçirin. Tavuk göğüs etlerinin her tarafını sosa bulayın. Pişirmek için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Tavuk etlerini hafif kızartın. üzerine Hindistan cevizi sütü, krema ve suyu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavuklar suyunu çekip iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. İnce kıyılmış Frenk maydanozu ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

