Kurşun aşı

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Bol malzemeli, biraz zahmetli bir tarif...

6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 orta boy soğan

1 sivri biber

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Nane

8 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Bulgur köftesi için

1 su bardağı ince köftelik bulgur

2 yemek kaşığı irmik

2 su bardağı ılık su

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

300-400 gr haşlanmış et



Hazırlanışı:

Bulguru ve irmiği büyük bir kaseye alıp suyu ekleyin. 15 dakika bekletin. Tuz ve salçayı ilave edip yoğurun. Un ve yumurtayı ekleyip macun kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam edin. Harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. İnce doğradığınız soğanları ve biberleri zeytinyağında kavurun. Salçayı ve eti de ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Sıcak suyu ilave edip kaynatın. Kaynamaya başlayınca bulgur köftelerini ekleyip arada karıştırarak 8-10 dakika pişirin. Haşlanmış mercimek ve nohutu da ekleyip pişirmeye devam edin. 10 dakika daha pişirdikten sonra tuz, biber ve naneyi serpiştirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.