Kuru domatesli fasulye çorbası tarifi

Malzemeler

400 g süzülmüş ve yıkanmış konserve kuru fasulye

900 ml sebze suyu

7 kuru domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Fasulyeleri bir tencereye alın. Sebze suyunu ekleyip orta ateşte kaynatın. Kuru domatesleri el blenderinden geçirip toz haline getirdikten sonra fasulyelerin üzerine ekleyip pişirmeye devam edin. Fasulyeler iyice yumuşadıktan sonra çorbayı tekrar el blenderinden geçirin. Zeytinyağı ekleyip tuz, karabiber ve baharatlarla tatlandırıp, üzerine kuru domates serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

