Kuru etli patates çorbası

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4 kişilik -

Malzemeler

1 yemek kaşığı kaşığı zeytinyağı

1 pırasa

2 patates

4 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı limon suyu

1.5 yemek kaşığı dereotu

150 gr dilimlenmiş kuru et

Tuz

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Pırasayı ince doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Patateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Patatesler ve tavuk suyunu soğana ilave edin. Patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin. Blenderle ezerek krema kıvamına getirip süt, limon suyu ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Karıştırarak orta ateşte 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp dilimlenmiş kuru etleri ilave edin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp sıcak servis yapın.