Kuruyemişli ve kuru meyveli pilav

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4 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı basmati pirinç

4 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı kabuksuz badem içi

Yarım çay bardağı kabuksuz Antep fıstığı içi

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım çay bardağı küp doğranmış kuru kayısı

30 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Basmati pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin. Tereyağını tencerede eritin. Pirinci soğuk suyla yıkayıp tencereye alın ve tuzunu ekleyip birkaç dakika kavurun. Sıcak su ve tuz ilave ederek kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Ateşten almadan önce hazırlamış olduğunuz kuru yemiş ve kuru meyveleri ekleyip harmanlayın. Pilavı demlendirip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.