Kuruyemişli ve kuru meyveli pilav
4 kişilik
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Malzemeler
2 su bardağı basmati pirinç
4 su bardağı sıcak su
Yarım çay bardağı kabuksuz badem içi
Yarım çay bardağı kabuksuz Antep fıstığı içi
Yarım çay bardağı kuru üzüm
Yarım çay bardağı küp doğranmış kuru kayısı
30 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Basmati pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin. Tereyağını tencerede eritin. Pirinci soğuk suyla yıkayıp tencereye alın ve tuzunu ekleyip birkaç dakika kavurun. Sıcak su ve tuz ilave ederek kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Ateşten almadan önce hazırlamış olduğunuz kuru yemiş ve kuru meyveleri ekleyip harmanlayın. Pilavı demlendirip servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.