Kuskuslu kuzu eti

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Kuskuslu kuzu eti tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

500 g kuşbaşı kuzu eti

4 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su

2 domates

1 soğan

3 diş sarımsak

2 patlıcan

3 bebek kabak

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı toz zerdeçal

Yarım çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2-3 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen

Yarım demet taze fesleğen

2 su bardağı kuskus

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Geniş bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve kuşbaşı etleri koyun. Sürekli karıştırarak yaklaşık 7-8 dakika kavurun. Kabuğunu soyup küp doğradığınız domatesleri de etin üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberi serpiştirip 2-3 dakika daha kavurun. üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave edip ara sıra karıştırarak, etler yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Diğer taraftan, soğanı piyazlık doğrayın. Patlıcanları alacalı soyup uzunlamasına dörde kesip küp doğrayıp tuzlu suda bekletin. Kabakların da kabuğunu soyup ikiye ya da üçe kesin. Geniş bir tencerede 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Soğanları ve ezdiğiniz sarımsakları ekleyip sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz patlıcan ve kabakları ilave ederek 2-3 dakika soteleyin. Tuz, karabiber, kimyon, tarçın, zerdeçal, toz kırmızı biber ve zencefili ekleyip kavurmaya devam edin. Limon suyunu ve fıstıkları ekleyin. Pişen eti suyuyla beraber sebzelerin üzerine aktarın. Orta ısılı ateşte, kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp ağzı kapalı olarak bekletin. Kuskusu diri kalacak haşlayın. Soğuk sudan geçirip süzün. Bir servis tabağına alın. üzerine sıcak olan etli karışımı aktarın. İnce kıyılmış taze fesleğen ve limon dilimleriyle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.