Kuzu etli islim kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler

500 gr parça kuzu eti

1 soğan

2 domates

2 su bardağı su

4 patlıcan

Tuz

Karabiber

Sos için

3 domates



Hazırlanışı

Eti, küp doğranmış domates ve soğan, suyla birlikte tencereye alın. Eti yumuşayana kadar pişirin. Piştiğinde tuz, baharat ekleyin. Suyunu süzün ve bunu yemeğin üzerine sos yapmak üzere ayırın. Patlıcanları uzunlamasına, 1 cm kalınlığında dilimleyin. Bir süre tuzlu suda bekletin. Suyunu süzüp kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartın. Kızarttığınız patlıcan dilimlerinden iki tanesini çazraz olacak şekilde tabağa yerleştirin. Tam ortasına bir parça et yerleştirip patlıcanların uç kısımlarını etin üzerine kapatın. Açılmamaları için üzerine birer kürdan batırın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine dizin. En üste domates ve biber dilimlerini yerleştirin. Sos için ayırdığınız etin suyuna domatesleri rendeleyip tuz ekleyin. Bu sosu patlıcanların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

