Kuzu etli patlıcan

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Akşama ne pişirsem?

6 kişilik -

Malzemeler

500 gr kuzu but eti

2 patlıcan

2 domates

2 soğan

1 çarliston biber

15 gr tereyağı

Yarım limonun suyu

1 çay bardağı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber



Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyarak iri parçalar şeklinde doğrayın. Tuzlu suda 15 dakika bekletin. Tereyağını tencerede eritin. Soğanları küp şeklinde doğrayın. İri halkalar şeklinde kestiğiniz biberlerle birlikte tencereye ilave ederek soteleyin. İri parçalar şeklinde kesilmiş kuzu etini ekleyin ve etler bıraktığı suyu çekene kadar kavurun. Küp doğranmış domatesleri, limon suyunu ve baharatları ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp 40 dakika pişirin. Patlıcanları sudan çıkarıp kurulayın. Ayçiçek yağını tavada kızdırın ve patlıcanları kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzün. Kızarttığınız patlıcanları tencereye ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.