Levrek ızgara

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2 kişilik -

Malzemeler

2 küçük boy levrek

2 patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

2 patlıcan

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

3-4 dal dereotu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Levreklerin pullarını ve içini temizleyip yıkayın. Kağıt havlu ile kurulayın. İçine ve üzerine zeytiniyağı sürüp ızgarada pişirin. Sarımsağın kabuğunu soyup kıyın. Süzme yoğurt, kıyılmış dereotu ve sarımsağı bir kaseye alıp karıştırın. Patlıcanları yıkayıp kurulayın. Bıçak ucuyla birkaç yerinden delip fırında közleyin. Patlıcanlar yumuşadıktan sonra uzunlamasına kopmayacak şekilde kesip içine hafifçe zeytinyağı, birkaç damla limon suyu ve tuz ekleyip karıştırın. Patlıcanların içine süzme yoğurdu paylaştırın. Patateslerin kabuğunu soyup haşlayın. Patatesler yumuşadığında uzunlamasına dörde kesip baharat eklenmiş zeytinyağında 2-3 dakika çevirerek pişirin. Izgarada pişirilmiş levreği servis tabağına alın. Patlıcan ve patatesi ekleyip sıcak servisi yapın.