Levrek pirzola

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4 kişilik -

Malzemeler

1 kg levrek

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Bütün olarak aldığınız levreği, fileto olacak şekilde tam ortadan enine ikiye bölüp, kılçıklarını temizleyin. Ortadan ikiye böldüğünüz levreğin her bir parçasını ortadan ikiye bölün. Bu dört parçanın her birini deri kısmından hafif çizerek sırt sırta gelecek şekilde içten dışa doğru katlayıp pirzola haline getirin. Izgarada veya fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.