Bol vitaminli bir çorba...

Malzemeler

1 dal pırasa

1 diş sarımsak

1 patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

600 g kereviz

2 limonun rendelenmiş kabuğu

750 ml sebze suyu

Tuz

Karabiber

1 demet maydanoz

2 yemek kaşığı rendelenmiş turp

1 tatlı kaşığı Dijon Hardalı

250 ml süt

1 limonun suyu

Üzeri için

Maydanoz

Değirmen karabiber

Rendelenmiş limon kabuğu



Hazırlanışı

Yuvarlak doğradığınız pırasa, ezdiğiniz sarımsak ve küp doğradığınız patatesi zeytinyağında hafif soteleyin. Küp doğradığınız kereviz, limon kabuğu ve sebze suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kaynamaya bırakın. Maydanozdan 4-5 dal kadar ayırıp kalanının saplarını temizleyin ve kaynayan çorbaya ilave edip kısık ataşte 30 dakika pişirin. Turp, hardal, süt ve limon suyunu ilave edin ve 5-6 dakika daha pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Üzerini ince kıydığınız maydanozlar, rendelenmiş limon kabuğu ve değirmen karabiberle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

