Makarna börek tarifi

Malzemeler:

Yarım paket makarna (kesme, fiyonk ya da burgu)

1 su bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

2 yumurta

250 g beyaz peynir

Maydanoz

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yufka



Hazırlanışı:

Makarnaları bol suda çok yumuşamayacak şekilde haşlayın. Süt, zeytinyağı, yoğurt ve yumurtayı bir kaseye alarak çırpın. Ayrı bir kasede beyaz peyniri ufalayın. İnce kıydığınız maydanozu ekleyip makarna ile karıştırın. Orta boy bir fırın kabını tereyağı ile yağlayın ve yufkanın birini fırın kabına serin. Makarnalı peynirli karışımı yayın ve üzerine yoğurtlu karışımın yarısını dökün. İkinci yufkayı sererek üzerine kalan yoğurtlu karışımı yedirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.