Mandalina reçeli

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Mandalina reçeli tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

1 kg mandalina

1.5 kg toz şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu



Hazırlanışı:

Küçük boydaki mandalinaların kabuklarını hafifçe kazıyın. Sonra büyük bir tencereye alın. üzerine soğuk su ekleyin ve 2 gün bekletin. 2 gün sonra suyu dökün ve tencereye yeniden su doldurup tencereyi ocağa alın. Mandalinalar yumuşayıncaya kadar haşlayın ve kaynar suyu döküp tencereye tekrar soğuk su ekleyin ve 6 saat bekletin. Bekledikten sonra mandalinaları enine keserek çekirdeklerini ayıklayın. Su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte 10 dakika kaynatın. Mandalinaları ekleyin. Şerbet koyulaşınca içine limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha pişirin. Sıcakken kavanozlara doldurun. Kapağını sıkıca kapatın. Ters çevirip soğumaya bırakın. Serin bir yerde bekletin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



