Kahvaltı sofranız için lezzetli bir öneri...

Malzemeler

2 kg küçük boy mandalina

1 yemek kaşığı karanfil

2 kg toz şeker

750 ml su

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Mandalinaları kaynar su dolu tencereye atıp, 2-3 dakika bekletin. Suyunu süzüp, aynı işlemi 3 kez daha tekrarlayın. Mandalinaları yuvarlak dilimleyip üzerlerine karanfil saplayın. Bir tencereye alın. Üzerine toz şeker serpip iki gece bekletin. üçüncü gün su ilave edip reçel kıvam alana kadar kaynatın. Limon suyu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Cam kavanozlara doldurun.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



