Mantarlı kuzu eti sote tarifi

Malzemeler:

750 gr kuzu biftek

1 havuç

2 soğan

2 sivri biber

1 kırmızıbiber

2 yemek kaşığı tereyağı

500 gr mantar

2-3 domates

Tuz

Karabiber

Kekik



Hazırlanışı:

Kırmızı pul biber, kimyon Kuzu biftek, havuç, soğan, kırmızıbiber ve sivri biberleri jülyen doğrayın. Tereyağını tavada ısıtın. Yağ eridikten sonra etleri tavaya alıp soteleyin. Etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Soğan, havuç ve biberleri ekleyip yumuşayıncaya kadar soteleyin. Yemeklik doğradığınız domatesi ilave edip 5 dakika daha pişirin. Son olarak doğradığınız mantarları da ilave edip mantarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Baharatlar ve tuz ile tatlandırın. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.