Mantarlı ve pirinçli kereviz dolması

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

3 büyük boy kereviz

Limonlu su

2 orta boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gr kültür mantarı

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı biber salçası

Sıcak su

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kerevizlerin kabuğunu temizleyip enine ortadan ikiye kesin. İçlerini bir kaşıkla çıkarıp çukurlaştırın. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Soğanı ekleyip kısık ateşte kavurun. Dilimlenmiş mantarları ekleyip bıraktığı suyu çekene kadar kavurmaya devam edin. Pirinç ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Hazırladığınız harcı kerevizlerin içine paylaştırın. Kerevizleri fırın tepsisine dizip tepsiye kerevizlerin yarısına gelecek kadar 1 yemek kaşığı biber salçasıyla karıştırılmış sıcak su ekleyin. Kerevizlerin üzerine hafifçe zeytinyağı gezdirip 180 derece fırında kerevizler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



