Marine edilmiş enginar ve humuslu pita
4 kişilik
20
Malzemeler
4 pita ekmeği
6 marine edilmiş enginar kalbi
1 kırmızı soğan, ince doğranmış
2 yemek kaşığı susam, kavrulmuş
2 avuç dolusu taze roka yaprağı
Üzerine gezdirmek için; zeytinyağı
Tatlandırmak için; deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
Humus malzemeleri
400 gr. haşlanmış ve süzülmüş nohut
1 diş sarımsak, küçük doğranmış
Yarım tatlı kaşığı kimyon
Yarım tatlı kaşığı kişniş
Yarım tatlı kaşığı toz kurutulmuş biber
4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Tatlandırmak için tuz ve taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı
Humus için yağ dışındaki tüm karışımı bir kabın içine koyun ve iyice karışana kadar blender ile karıştırın. Sonra yavaş yavaş yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kıvamı çok koyu olursa inceltmek için biraz su kullanabilirsiniz. Fırın kabını ısıtın ve pita ekmeklerini her iki tarafının da rengi dönene kadar pişirin. Üst üste birkaç pita ekmeğinin en üstüne enginarları, humusu, susamları, kırmızı soğanları ve roka yapraklarını ekleyip üzerine yağı gezdirin ve servis edin.