Marine edilmiş enginar ve humuslu pita

4 kişilik 20





Malzemeler4 pita ekmeği6 marine edilmiş enginar kalbi1 kırmızı soğan, ince doğranmış2 yemek kaşığı susam, kavrulmuş2 avuç dolusu taze roka yaprağıÜzerine gezdirmek için; zeytinyağıTatlandırmak için; deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiberHumus malzemeleri400 gr. haşlanmış ve süzülmüş nohut1 diş sarımsak, küçük doğranmışYarım tatlı kaşığı kimyonYarım tatlı kaşığı kişnişYarım tatlı kaşığı toz kurutulmuş biber4 yemek kaşığı ayçiçek yağıTatlandırmak için tuz ve taze çekilmiş karabiberHazırlanışıHumus için yağ dışındaki tüm karışımı bir kabın içine koyun ve iyice karışana kadar blender ile karıştırın. Sonra yavaş yavaş yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kıvamı çok koyu olursa inceltmek için biraz su kullanabilirsiniz. Fırın kabını ısıtın ve pita ekmeklerini her iki tarafının da rengi dönene kadar pişirin. Üst üste birkaç pita ekmeğinin en üstüne enginarları, humusu, susamları, kırmızı soğanları ve roka yapraklarını ekleyip üzerine yağı gezdirin ve servis edin.