Mas fasulyeli tavuk yemeği
6 kişilik
Malzemeler
2 adet tavukgöğsü
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2-3 diş sarımsak
Tuz, karabiber, pul biber, kekik
Hazırlanışı
Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayın ve geniş
bir kaba alın. Üzerine salçayı, yoğurdu,
zeytinyağını, ince doğranmış veya
dövülmüş sarımsakları ve baharatları ekleyip
karıştırın, 30 dakika kadar buzdolabında
terbiyeleyin. Küçük bir teflon tencereye
tavukları yoğurtlu-salçalı sosla birlikte alın,
kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde suyunu
saldırın. Suyunu salan tavuklar bir süre sonra
pişip suyunu geri çekmeye başlayacaklar.
Tavukların pişmiş olduğundan emin olduktan
sonra tencerenin kapağını açın ve suyun
tamamen buharlaşmasını sağlayın. 1 yemek
kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip biraz daha
kavurup dışlarının biraz daha çıtırlaşmasını
sağlayın. Pilav veya makarna yanında
servis edin.