Mas fasulyeli tavuk yemeği

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6 kişilik

Malzemeler

2 adet tavukgöğsü

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber, kekik



Hazırlanışı

Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayın ve geniş bir kaba alın. Üzerine salçayı, yoğurdu, zeytinyağını, ince doğranmış veya dövülmüş sarımsakları ve baharatları ekleyip karıştırın, 30 dakika kadar buzdolabında terbiyeleyin. Küçük bir teflon tencereye tavukları yoğurtlu-salçalı sosla birlikte alın, kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde suyunu saldırın. Suyunu salan tavuklar bir süre sonra pişip suyunu geri çekmeye başlayacaklar. Tavukların pişmiş olduğundan emin olduktan sonra tencerenin kapağını açın ve suyun tamamen buharlaşmasını sağlayın. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip biraz daha kavurup dışlarının biraz daha çıtırlaşmasını sağlayın. Pilav veya makarna yanında servis edin.