Mayalı etli börek

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8 kişilik -

Malzemeler

500 gr un

13 gr tuz

3 yumurta

5 gr toz maya

Yeteri kadar ılık su veya süt

100 gr eritilmiş tereyağı

İç harcı için

500 gr kemiksiz kuzu eti

2 haşlanmış havuç

2 haşlanmış patates

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için

1 yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Un ve tuzu bir kaba eleyin. Maya ve yumurtaları ilave edin. Yavaş yavaş suyu veya sütü ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Kabarması için üzerini örtüp dinlenmeye bırakın. Diğer yanda kuzu etini hafif haşlayın. Hafifçe haşlanmış havuç ve patatesi minik küpler halinde doğrayıp kuzu etine ekleyin. Bezelyeyi de ekleyip birlikte soteleyin. Tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırın. Soğumaya bırakın. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp merdaneyle açın. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün. Hazırladığınız iç malzemeyi hamurun kenarına yerleştirip rulo şeklinde sarın. Uçlarını birleştirin. Hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip hazırladığınız börekleri dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. 200 derece fırında pişirin. Kızarınca fırından alıp ılık servis yapın.