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6 kişilik -

Malzemeler

4 büyük domates

3 sivri biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

6 yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Domateslerin kabuklarını soyun ve tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın. Biberleri ekleyip kavurun ve doğranmış domatesleri ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın. Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri iyice pişirin. Domatesler suyunu çektiğinde yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın. Tavanın kapağını tekrar kapatıp pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.