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* Lezzet dergisinden alınmıştır.



Malzemeler1 su bardağı pilavlık bulgur2 su bardağı sıcak su1 su bardağı mercimek2 soğan2 sivri biber1 domates2 yemek kaşığı tereyağı1 yemek kaşığı domates salçasıTuzKarabiber2-3 yaprak maydanozHazırlanışıMercimeği tencerede haşlayın. Soğanları kıyıp tencerede tereyağında kavurun. Biberleri ince doğrayıp salçayla beraber ekleyin ve 5 dakika daha kavurun. Ufak doğranmış domates, sıcak su ve bulguru ilave edin. Baharatları ekleyip kapağını kapatın. 20 dakika pişirin. İnce kıyılmış maydanoz serpip sıcak servis yapın.