Deneyin!
Malzemeler
1 su bardağı pilavlık bulgur
2 su bardağı sıcak su
1 su bardağı mercimek
2 soğan
2 sivri biber
1 domates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
2-3 yaprak maydanoz
Hazırlanışı
Mercimeği tencerede haşlayın. Soğanları kıyıp tencerede tereyağında kavurun. Biberleri ince doğrayıp salçayla beraber ekleyin ve 5 dakika daha kavurun. Ufak doğranmış domates, sıcak su ve bulguru ilave edin. Baharatları ekleyip kapağını kapatın. 20 dakika pişirin. İnce kıyılmış maydanoz serpip sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.