Mercimekli bulgurlu çıtır tava böreği
Çıtır çıtır...
4 kişilik
50 dakika
Malzemeler
• 200 gr (2 çay bardağı) yeşil mercimek
• 200 gr (2 çay bardağı) bulgur
• 2 yumurta beyazı
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 2-3 yemek kaşığı galeta unu
• Çeri domates, çarliston biber
Hazırlanışı
Yeşil mercimeği yıkayın, kaynar suda 1-2 dakika haşlayın. Sonra, üzerine çıkacak kadar temiz kaynar suya koyun, 10-15 dakika daha haşlayın. Bulguru da üzerine çıkacak kadar kaynar suda 10 dakika kadar haşlayın. Mercimek ve bulguru karıştırın. Tuz, biber, az çırpılmış yumurta beyazları, 1 kaşık zeytinyağı ile karıştırın. 26 cm çapındaki bir tavayı kızdırın, 1 kaşık zeytinyağı koyun, üzerine galeta unu serpin. Mercimekli karışımı bastırarak tavaya koyun. Tek tarafı orta ateşte 6-7 dakika kadar pişirin. Ç evirmek için servis tabağı, ikinci bir tava veya kesme tahtası kullanılabilir. Arka yüzü için tavaya tekrar zeytinyağı ve galeta unu koyup böreği tavaya alın, 6-7 dakika daha, kızarana kadar pişirin. Çeri domates ve çarliston biber ile servis edin.