Mercimekli pirzola

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

200 gr kiraz domates

60 ml zeytinyağı

80 gr yeşil zeytin

400 gr kuzu pirzola

400 gr yeşil mercimek (haşlanmış)

1 yemek kaşığı taze biberiye yaprağı

1 yemek kaşığı limon suyu

150 gr beyaz peynir

1 çay kaşığı kuru nane

Taze nane yaprağı

Kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kiraz domatesleri 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyin. Zeytinleri ekleyip ocaktan alın. Pirzolaları, biberiye yaprakları, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edin ve tavada önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Mercimek, limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi bir kapta harmanlayın ve servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine pirzolaları yerleştirin. Ufalanmış beyaz peynir, kiraz domates, zeytin ve nane yapraklarını ekleyerek servis yapın.