Mercimekli pirzola
- kişilik
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Malzemeler
200 gr kiraz domates
60 ml zeytinyağı
80 gr yeşil zeytin
400 gr kuzu pirzola
400 gr yeşil mercimek (haşlanmış)
1 yemek kaşığı taze biberiye yaprağı
1 yemek kaşığı limon suyu
150 gr beyaz peynir
1 çay kaşığı kuru nane
Taze nane yaprağı
Kırmızı pul biber
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Kiraz domatesleri 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyin. Zeytinleri ekleyip ocaktan alın. Pirzolaları, biberiye yaprakları, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edin ve tavada önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Mercimek, limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi bir kapta harmanlayın ve servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine pirzolaları yerleştirin. Ufalanmış beyaz peynir, kiraz domates, zeytin ve nane yapraklarını ekleyerek servis yapın.