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Mercimekli yeşil salata

Mercimekli yeşil salata tarifi

Malzemeler
1 su bardağı hafif haşlanmış yeşil mercimek
1 demet tere veya roka
1 kutu maskolin salata
7-8 çeri domates
1 pembe turp
Sosu için
1 limon suyu
3 yemek kaşığı elma sirkesi
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kaya tuzu

Hazırlanışı
Tüm yeşillikleri yıkayıp suyunu süzün ve salata kurutucuyla kurutun. Bir salata kasesine alın. Mercimekleri ekleyin. Çeri domatesleri ortadan ikiye bölün. Pembe turpu ince dilimleyin ve domateslerle birlikte yeşilliklere ilave edin. Sosu için gerekli tüm malzemeleri bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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