Mevlevi pilavı

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- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı nohut

3 havuç

2 su bardağı baldo pirinç

500 gr parça kuzu eti

1 soğan

4 su bardağı su

250 gr kestane

6 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Nohudu bir gün önceden suda bekletin. Pirinci bir saat önceden sıcak suda bekletin. Eti yaklaşık 1 saat pişirin. Nohudu haşlayın. Kestanelerin kabuklarını soyup dörde bölün. 3-4 dakika haşlayın. Havuçları küp şeklinde doğrayın. Havuç ve nohutları ekleyip 20 dakika pişirin. Suyunu ayırın. Nohut suyuna 4 su bardağı olacak şekilde sıcak su ekleyin. Soğanı ince kıyıp erittiğiniz tereyağında fıstıklarla birlikte kavurun. Pirinci yıkayıp suyunu süzdükten sonra ilave edin. Tuz ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın. önce orta ateşte sonra kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan almadan 5 dakika önce nohutlu karışımı ve baharatları ekleyip 20 dakika demlenmeye bırakın. Servis yapın.