Milföy kareleri tarifi

Malzemeler:

12 parça kare milföy hamuru

İç harcı için:

12 dilim sucuk

4 kokteyl sosis

1 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

1 çay bardağı toz parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını hafif unlanmış tezgah üzerine alıp üçerli gruplara ayırın. Her gruptan iki parçanın ortasını kare şeklin de bir kalıpla kesin. Ortası boş hamurları bütün haldeki milföy hamurunun üzerine yerleştirin. Bütün gruplar için aynı işlemi tekrarlayın ve milföy karelerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kabarmamaları için ortalarına çatalla delikler açın. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarıncaya kadar pişirin. İç harcı ince doğradığınız sucuk, küp doğradığınız sosis ve kalan malzemeyi bir kasede karıştırın. Hafif kızaran milföyleri fırından çıkartıp ortalarına peynirli harçtan doldurun ve peynirler eriyene kadar 7-8 dakika daha pişirin. Üzerlerine toz parmesan peyniri serpip sıcak servis yapın.