Mısır unlu palamut

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Mısır unlu palamut tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

1 kg palamut

1 demet taze soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 demet kıyılmış maydanoz

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için

1 su bardağı mısır unu

1.5 çay bardağı ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Dilim şeklinde kesilmiş palamutları mısır ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Kıyılmış taze soğanı zeytinyağında hafifçe soteleyin. Kıyılmış maydanozu, ezilmiş sarımsağı, sirkeyi, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Kızarttığınız balıkları harcın üzerine yerleştirin. 1-2 dakika daha pişirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.







