Mısır unlu palamut
Mısır unlu palamut tarifi
4 kişilik
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Malzemeler
1 kg palamut
1 demet taze soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 demet kıyılmış maydanoz
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak için
1 su bardağı mısır unu
1.5 çay bardağı ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Dilim şeklinde kesilmiş palamutları mısır ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Kıyılmış taze soğanı zeytinyağında hafifçe soteleyin. Kıyılmış maydanozu, ezilmiş sarımsağı, sirkeyi, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Kızarttığınız balıkları harcın üzerine yerleştirin. 1-2 dakika daha pişirin. Servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.