Muradiye çorbası

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6 kişilik

Malzemeler

Yarım parça tavuk göğüs eti

1 kabak

1 havuç

2 yemek kaşığı arpa şehriye

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

30 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz

5 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber



Hazırlanışı:

Tavuk göğüs etini küçük küpler şeklinde doğrayın. 15 gr tereyağı ile birlikte tencereye alıp kavurun. Kabak ve havucu minik küpler şeklinde doğrayın ve tavuk etine ilave edin. 5 su bardağı su ve arpa şehriyeyi ekleyip kısık ateşte pişirin. Yoğurt ve unu bir kasede iyice çırpın. Yoğurdun kesilmemesi için çorba suyundan yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin. Daha sonra bu karışımı yavaşça çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp 15 dakika daha pişirin. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.