Çiçeksi aromalarla zenginleşen mürver infüzyonu balı, kreplerin, tatlıların üzerine ekleyebilir ya da su, limon ve buzla karıştırarak harika bir limonata yapabilirsiniz.

Malzemeler:

Kullandığınız kavanozu doldurabilecek kadar saplarından ayıklanmış mürver, süzme bal.



Hazırlanışı:

Mürver çiçeklerini saplarından ayıklayın. Cam kavanozun içine tepeleme doldurun. Üzerini kapatacak şekilde balı dökün ve bir tülbentle kavanozun ağzını örtüp iple bağlayın. Bir hafta kadar bekleterek mürverin aromasının bala geçmesini sağlayın. Bir haftanın sonunda balı süzgeçten geçirerek bir başka cam kavanoza aktarın. Ağzını kapatıp saklayın. Aromasını kaybetmeden 1-2 ay içinde tüketin.



* Evbahçe dergisinden alınmıştır.

