Nar reçeli

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Nar reçeli nasıl yapılır?

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Malzemeler

3.5 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

1 su bardağı ayıklanmış nar

3 su bardağı toz şeker

1 limonun suyu



Hazırlanışı

Ufak boy bir tabağı soğuması için buzluğa koyun. Bir narı kenara ayırıp diğer narların suyunu sıkın. Kenara ayırdığınız narın tanelerini ayıklayın ve bir kasede bekletin. Büyük boy bir tencerede nar suyunu ve şekeri karıştırarak kaynatın ve kaynama noktasına getirdikten sonra ocağı kısıp, yüksek orta ateşte pişirmeye devam edin. Biriken köpükleri kaşıkla temizleyin. Yaklaşık yarım saat sonra ayıklanmış olan 1 su bardağı nar tanelerini de ekleyip pişirmeye devam edin. 20 dakika sonra limonun suyunu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Yapışkan bir kıvam alıp akışkanlığını kaybetmeye başlayana kadar pişirin. Reçeli kavanozlarına aktarıp kapaklarını kapatın ve ters çevirip güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

