Narenciye kabuklu ve çam fıstıklı enginar
6 kişilik
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Malzemeler
6 temizlenmiş enginar
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
2 soğan
Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
50 gr çam fıstığı
Tuz
Hazırlanışı:
Narenciye kabuklu ve çam fıstıklı enginar: Temizlenmiş enginarları dörde bölüp kararmamaları için limonlu suda bekletin. Soğan ve sarımsağın kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağının yarısını tavaya alıp soğan ve sarımsakları kısık ateşte 1 dakika kavurun. Enginarları ekleyip kavurmaya devam edin. Tuzla tatlandırın. İnce rendelenmiş narenciye kabuklarını ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Kalan zeytinyağını başka bir tavada ısıtıp çam fıstıklarını hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Yemeğin üzerine serpip servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.