Narenciye kabuklu ve çam fıstıklı enginar

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6 kişilik -

Malzemeler

6 temizlenmiş enginar

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 soğan

Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

50 gr çam fıstığı

Tuz



Hazırlanışı:

Narenciye kabuklu ve çam fıstıklı enginar: Temizlenmiş enginarları dörde bölüp kararmamaları için limonlu suda bekletin. Soğan ve sarımsağın kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağının yarısını tavaya alıp soğan ve sarımsakları kısık ateşte 1 dakika kavurun. Enginarları ekleyip kavurmaya devam edin. Tuzla tatlandırın. İnce rendelenmiş narenciye kabuklarını ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Kalan zeytinyağını başka bir tavada ısıtıp çam fıstıklarını hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Yemeğin üzerine serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



