Narlı raita tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı şeker

Kaya tuzu

1 çay bardağı nar tanesi

1/2 adet salatalık

1/4 küçük acı yeşil biber

1/2 çay kaşığı tane kimyon

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Yoğurdu, şeker ve tuzla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Nar, ince kıyılmış salatalık ve ince kıyılmış biberden süsleme için az bir miktar ayırıp kalanı yoğurda ilave edin. Tadını çekip soğuması için yarım saat buzdolabında bekletin. Kimyonu küçük bir tavada, kısık ateşte devamlı karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Rengi değişip güzel bir koku verince hemen tavadan alın. Havanda dövün. Raita’nın üzerine kimyonla karabiber serpiştirin. Salatalık ve narla süsleyerek servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

