Nohutlu ekşili köfte
6 kişilik
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Malzemeler
1,5- 2 su bardağı haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı domates salçası
Sıvı yağ
Tuz
Köftesi İçin
½ kg kıyma
Hazır köfte harcı
veya
2 dilim ekmek içi
2 diş sarımsak
1 adet yumurta
Tuz, bol karabiber,pul biber
Hazırlanışı:
Nohudu geceden ıslayın ve yemeği yapacağınız gün yenecek kıvama gelene kadar haşlayın. Köfte için gerekli olan bütün malzemeleri yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler yuvarlayıp hafif un serptiğiniz bir tepsiye koyun. Tepsiyi sallayarak köfteleri una bulayın. Bu işlem hem köftelerin birbirine yapışmaması, hem de yemeğin biraz kıvamlı olması
için. Hazırlanan köfteleri teflon tavada çok az sıvı yağda (1-2 yemek kaşığı kadar) spatulayla karıştırarak kızartın, bir kaba alın. Büyük bir tencerede 3-4 yemek kaşığı sıvı yağda salçayı kavurun. Kavrulan salçaya kaynar su ekleyin. Su kaynamaya başlayınca önceden pişirmiş olduğunuz köfteleri yavaşça ekleyin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra da haşlanmış nohutları ekleyin. Tuzunu ekleyin. Bir müddet kaynatın. Bol miktarda kıyılmış maydanoz, limon suyu ve karabiberle servis edin.