Nohutlu ekşili köfte

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6 kişilik -

Malzemeler

1,5- 2 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Tuz

Köftesi İçin

½ kg kıyma

Hazır köfte harcı

veya

2 dilim ekmek içi

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

Tuz, bol karabiber,pul biber



Hazırlanışı:

Nohudu geceden ıslayın ve yemeği yapacağınız gün yenecek kıvama gelene kadar haşlayın. Köfte için gerekli olan bütün malzemeleri yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler yuvarlayıp hafif un serptiğiniz bir tepsiye koyun. Tepsiyi sallayarak köfteleri una bulayın. Bu işlem hem köftelerin birbirine yapışmaması, hem de yemeğin biraz kıvamlı olması

için. Hazırlanan köfteleri teflon tavada çok az sıvı yağda (1-2 yemek kaşığı kadar) spatulayla karıştırarak kızartın, bir kaba alın. Büyük bir tencerede 3-4 yemek kaşığı sıvı yağda salçayı kavurun. Kavrulan salçaya kaynar su ekleyin. Su kaynamaya başlayınca önceden pişirmiş olduğunuz köfteleri yavaşça ekleyin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra da haşlanmış nohutları ekleyin. Tuzunu ekleyin. Bir müddet kaynatın. Bol miktarda kıyılmış maydanoz, limon suyu ve karabiberle servis edin.