Nohutlu tarhana çorbası

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8 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

5 su bardağı su

Tuz, karabiber

Kırmızı pul biber

Kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Nohutları bol suyla yıkayıp suyunu süzün ve su ekleyip haşlayın. Tarhanayı bir kaseye alıp üzerine 1 su bardağı suyu ilave edin ve karıştırın. Tencereye ayçiçeği yağını ve tereyağını alıp ısıtın. Salçayı ilave edip kavurun. Tarhana ve haşlanmış nohudu ekleyip karıştırın. Kalan suyu da ekleyin ve karıştırın. Tuzu ve karabiberi ekleyin. Su kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp sıcak servis yapın.



