Akşam yemeği için bir öneri... Nohutlu tavuk yemeği tarifini deneyin!

Malzemeler

Tuz, Karabiber

2 yemek kaşığı toz kırmızı biberi

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Kekik

800 gr tavuk kalça eti

2 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı hafif haşlanmış nohut

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için

Yarım çay bardağı ince kıyılmış kişniş



Hazırlanışı

Tuz ve baharatları derin bir kapta karıştırın. Tavuk kalça etlerini baharat karışımına bulayın. Piyazlık doğradığınız soğanları bir kaseye alın. Üzerine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip karıştırın. Soğanları bir fırın kabının tabanına yayın. Haşlanmış nohutları, baharatları tavuklara ekleyin. Rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu ve kalan zeytinyağını ilave edip karıştırın. Nohutlu tavuk etlerini soğanların üzerine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, tavuklar kızarıncaya kadar 40-45 dakika pişirin. Üzerini ince kıyılmış kişnişle süsleyerek sıcak servis yapın.

* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

