Ocak başı'nın meşhur adresi

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Peymane Ocakbaşı, Türk damak tadının tanımını oluşturan

Ocak başı'nın meşhur adresi Ocakbaşı keyfini lezzetli kebapları ve zengin mezeleri ile Peymane Ocakbaşı, Asmalımescit’te Şehbender Sokak’taki yerinde hizmet veriyor. Yazın Ghetto’nun terasına şube açan mekan, canlı müzik ve DJ performanslarıyla sıcak yaz gecelerinin en keyifli duraklarından biri oluyor. Mekanın işletmecisi ve ortaklarından Nilay Kırcı, “Biz ocakbaşı klişelerini yıktık” diyor, haklı olarak... Mekan, dekorasyonu ve sunumuyla farklı bir portre çiziyor... Peymane’nin kelime anlamı ise Osmanlıca “kadeh”. Mekanda farklı dönemlere ait zengin bir bardak ve kadeh koleksiyonu bulunuyor. Peymane’de güzel havalarda sokakta oturup, Asmalımescit’in kendine özgü atmosferinde, lezzetli mezeler ve rakı eşliğinde hoş sohbetli yemek keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.