Ocak başı'nın meşhur adresi
Peymane Ocakbaşı, Türk damak tadının tanımını oluşturan
Ocak başı'nın meşhur adresi Ocakbaşı keyfini lezzetli kebapları ve zengin mezeleri ile Peymane Ocakbaşı, Asmalımescit’te Şehbender Sokak’taki yerinde hizmet veriyor. Yazın Ghetto’nun terasına
şube açan mekan, canlı müzik ve DJ performanslarıyla sıcak
yaz gecelerinin en keyifli duraklarından biri oluyor. Mekanın
işletmecisi ve ortaklarından Nilay Kırcı, “Biz ocakbaşı
klişelerini yıktık” diyor, haklı olarak... Mekan, dekorasyonu ve
sunumuyla farklı bir portre çiziyor...
Peymane’nin kelime anlamı ise
Osmanlıca “kadeh”. Mekanda farklı
dönemlere ait zengin bir bardak
ve kadeh koleksiyonu bulunuyor.
Peymane’de güzel havalarda
sokakta oturup, Asmalımescit’in
kendine özgü atmosferinde, lezzetli
mezeler ve rakı eşliğinde hoş
sohbetli yemek keyfini doyasıya
yaşayabilirsiniz.