Otlu Ege pizza tarifi

Hamuru için:

1 yumurta

Yarım su bardağı süt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

20 g yaş maya

2.5 su bardağı un

Üzeri için:

Yarım demet roka

Yarım demet fesleğen

Yarım demet kuzu kulağı

10 kurutulmuş domates

150 g keçi peyniri

150 g dil peyniri

1 su bardağı rendelenmiş sepet peyniri (Edremit yöresi)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Sütü elinizi yakmayacak şekilde ısıtın. Mayayı ve şekeri ilave ederek kabarması için yaklaşık 15 dakika bekletin. Unu bir kaba aktarıp ortasını havuz gibi açın. Yumurtayı, Ayçiçek yağını, tuzu ve sütlü mayalı karışımı ilave edip iyice yoğurun. Üzerini nemli bezle kapatıp iki katı oluncaya kadar mayalanmaya bırakın. Hamuru merdane yardımıyla açın. Üzerine rendelenmiş sepet peyniri, ufalanmış keçi peyniri, tel tel ayrılmış dil peyniri, küp doğradığınız kuru domatesi yerleştirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Pişen pizzanızın üzerini yıkayıp ayıkladığınız yeşilliklerle süsleyip, zeytinyağı gezdirerek servis yapın.