Otlu yoğurt sos
- kişilik
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Malzemeler
Yarım su bardağı mayonez
3 su bardağı yoğurt
3 yemek kaşığı krema
Yarım çay kaşığı worcestershire sos
1 tutam sarımsak tozu
Yarım çay kaşığı deniz tuzu
1 yemek kaşığı kıyılmış soğan
2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
Not: Bu sosu kapaklı bir kavanozda ve buzdolabında 2 hafta boyunca saklayabilirsiniz. Akdeniz yeşillikleri ve sebzelerden oluşan salatalara değişik bir lezzet katmak için kullanabilirsiniz.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.