Otlu yoğurt sos

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- kişilik -

Malzemeler

Yarım su bardağı mayonez

3 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı krema

Yarım çay kaşığı worcestershire sos

1 tutam sarımsak tozu

Yarım çay kaşığı deniz tuzu

1 yemek kaşığı kıyılmış soğan

2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.



Not: Bu sosu kapaklı bir kavanozda ve buzdolabında 2 hafta boyunca saklayabilirsiniz. Akdeniz yeşillikleri ve sebzelerden oluşan salatalara değişik bir lezzet katmak için kullanabilirsiniz.

* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



