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Pancar turşusu

 4-5 kişilik   -
Malzemeler
1 demet kırmızı pancar
1 baş sarımsak
2 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tuz
Sirke

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