Pastırmalı kadayıf börek tarifi

Malzemeler:

Yarım kg yaş kadayıf

4 yemek kaşığı erimiş tereyağı

İç harcı için

200 g rendelenmiş kaşar peyniri

1 paket dilimlenmiş çemensiz pastırma

1 domates

2 sivri biber

Üzeri için

500 ml süt

2 yumurta

Yemek kaşığı eritilmiş tereyağı



Hazırlanışı:

Yaş kadayıfı yayvan bir kaba alın. Üzerine eritilmiş tereyağı dökün ve tel tel açın. Kadayıfın yarısını ısıya dayanıklı cam bir kabın tabanına yayın. Üzerine kaşar peynirinin yarısını yayın. Peynirin üzerine sırasıyla pastırma, ince doğradığınız domates ve sivri biberi ilave edin. Üzerine kalan kaşar peynirini serpin ve kalan kadayıf ile üzerini kapatın. Böreğin üzerine elinizle bastırın. Üzeri için süt ve yumurtayı bir kasede çırpıp böreğin üzerine gezdirin. Böreğin üzerini streç filme sarıp buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Dinlenen böreği kare dilimleyip üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.