Pastırmalı ve patatesli tavuk eti

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6 kişilik -

Malzemeler

150 gr tavuk kıyması

150 gr hindi kıyması

1 su bardağı bayat ekmek içi

2 yumurta

1 salçalık kırmızıbiber

2 kornişon turşu

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Kızartmak için

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı un



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Hindi ve tavuk kıymasını tavaya alın. Bir kahve fincanı su ekleyip orta ateşte karıştırarak suyunu çekene kadar pişirin. Tavayı ocaktan alıp kıymayı soğumaya bırakın. Kıymayı çukur bir kaba alın. Ufalanmış bayat ekmek içi, çırpılmış yumurtalar, küçük kesilmiş kırmızıbiber ve kornişon turşu, kıyılmış sarımsak, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve tuzu ekleyip yoğurun. Harcı buzdolabına alıp iki saat dinlendirin. 20x20 cm ebatlarında fırın kabını yağlayın. Dinlenmiş harcı fırın kabının içine hafifçe bastırarak yayın. üzerine bir fırça yardımıyala zeytinyağı sürüp fırında 30 dakika pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.