Patates musakka

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6 kişilik -

Malzemeler

1 kg patates

Zeytinyağı

300 gr kıyma

4 soğan

3 domates

1.5 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber



Hazırlanışı:

Patateslerin kabuğunu soyup halka şeklinde dilimleyin. Zeytinyağını tavada ısıtıp patates dilimlerini kızartın. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Kıymayı tencereye alıp orta ateşte yakmadan kavurmaya başlayın. Soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Patates ve kıymalı harcı birer sıra olacak şekilde tencereye dizin. En üste domates dilimlerini ekleyin. Et suyunu yemeğin üzerine gezdirin. Patatesler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Yemeği servis tabağına ters çevirip aktarın. Sıcak servis yapın.





Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





