Patatesli bezelye çorbası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik -

Malzemeler

300 gr haşlanmış bezelye

2 orta boy patates

1 küçük boy soğan

1 diş sarımsak

6 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Dereotu

Tereyağı

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Sarımsak ve soğanı kıyın. Patateslerin kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. 3 yemek kaşığı zeytinyağını tencerede ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun. Patatesi ekleyip birkaç dakika kavurun. Suyu ekleyip patates yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı blender’le ezin. Başka bir tencerede unu 1 yemek kaşığı zeytinyağıyla kavurun. Patatesli karışımı ekleyip karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Bezelyeleri ekleyip 7-8 dakika daha pişirin. Dereotu dalları, tereyağında kızdırılmış kırmızı pul biber ekleyip servis yapın.



