Patatesli pazı salatası

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6 kişilik 40 dakika

Malzemeler

1 demet pazı 

2 adet orta boy patates 

1 adet kırmızı uzun dolmalık biber 

1 kahve fincanı ayçiçek yağı 

2 adet orta boy kuru soğan 

3 yemek kaşığı mısır unu 

1 çay kaşığı tuz

Kırmızı toz biber



Hazırlanışı:

Soğanlar incecik doğranır. Pazı ayıklandıktan sonra yaprakları alınıp, doğrandıktan sonra yıkanıp süzülür. Patatesler soyulup kuşbaşı doğranır. Kırmızı dolmalık biber ikiye bölünür ve incecik doğranır. Sıvı yağ tencerede kızdırılıp, doğranmış soğanlar ve biberler eklenerek kavrulur. Pazı eklenip karıştırılarak 3-4 dakika daha kavrulduktan sonra tuz ve kırmızı pul biber serpilip, patatesler katılır. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ilave edilip, pazı yumuşayıncaya kadar pişirilir. Ocağın altı kısılır ve tencerenin kapağı açılıp, mısır unu yemeğin üzerine serpiştirilerek karıştırılır. 10 dakika daha pişirilip, ocaktan alınır. Ilık olarak servise sunulur.