Patatesli top köfte tarifi

Malzemeler:

250 g kıyma

1 küçük soğan

1 dilim ekmek içi

2 büyük patates

Tuz, karabiber, kimyon

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 su bardağı domates suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 tutam tarçın

100 gr dilpeyniri

1 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu

Kızartmak için sıvıyağ



Hazırlanışı:

Köfte için soğanı soyup rendeleyin. Suyunu sıkıp süzün. Ekmek içini su ile ıslatıp suyunu sıkın. Bir kasede kıyma, ufalanmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz tuz ve baharatı ilave edip yoğurun. Kıymadan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın, kızgın yağda kızartın. Fazla yağını kağıt bir havlu üzerine alıp süzdürün. Domates suyu, zeytinyağı ve tarçını bir kasede karıştırın. Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın. Ilınınca kabuklarını soyup enine ikiye kesin. Parizyen kaşık yardımıyla içini hafifçe çukurlaştırın. Patatesleri fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine domates suyunun yarısını gezdirerek dökün. Köfteleri her yarım patatesin üzerine paylaştırıp dilpeynirini yerleştirin. En son olarak kalan domates suyunu dökün. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Kıyılmış dereotu ile süsleyin. Sıcak servis yapın.