Farklı bir dolma tarifi denemeye ne dersiniz?

Malzemeler

4 soğan

Zeytinyağı

İç harcı için

2 patates

2 dilim pastırma

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

1 su bardağı krema

Üzeri için

1 çay bardağı rendelenmiş dil peyniri

4-5 dal fesleğen



Hazırlanışı:

Soğanların baş kısımlarını kesip içlerinin bir kısmını çıkartın. Üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürüp alüminyum folyo ile sarın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. İç harcı için rendelediğiniz patatesler ve küp doğradığınız pastırmayı tereyağında soteleyin. Patatesler yumuşamaya başladığında kremayı ilave edip tuz ile tatlandırın ve ocaktan alın. Pişen soğanların içlerini patatesli harç ile doldurun. üzerlerine rendelenmiş dil peyniri ve ince kıydığınız fesleğeni serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir eriyene kadar yaklaşık 10-12 dakika daha pişirin.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

