Pratik ve sağlıklı bir tarif...

Patatesli yumurtalı pazı

Malzemeler

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

10-12 pazı yaprağı

1 patates

Tuz

Karabiber

4 yumurta

Üzeri için

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız patatesleri ekleyip pişirin. Patatesler yumuşamaya başlayınca ince doğradığınız pazı yapraklarını ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Pazı yaprakları da yumuşayınca yumurtaları kırın. Yumurtalar pişince ocaktan alın. Kırmızı pul biberle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





