Pratik ve sağlıklı bir tarif...
Patatesli yumurtalı pazı
Malzemeler
1 soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
10-12 pazı yaprağı
1 patates
Tuz
Karabiber
4 yumurta
Üzeri için
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız patatesleri ekleyip pişirin. Patatesler yumuşamaya başlayınca ince doğradığınız pazı yapraklarını ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Pazı yaprakları da yumuşayınca yumurtaları kırın. Yumurtalar pişince ocaktan alın. Kırmızı pul biberle süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.