Patlıcan ve domates soslu lezzetli bir öneri...

Malzemeler

1 bostan patlıcanı

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

2 yumurta

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Patlıcanlı sos için

2 diş sarımsak

1 su bardağı közlenmiş patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım demet maydanoz

Domates sosu için

1 domates

1 çay bardağı rendelenmiş domates

1 kırmızı soğan

1 tatlı kaşığı pesto sos

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz

Üzeri için

Taze fesleğen





Hazırlanışı:

Patlıcanları kalın halka şeklinde dilimleyin ve acılarını çıkartmak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Un ve galeta ununu yayvan kaplara alın. Galeta ununun içine tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Yumurtaları ayrı bir kasede çırpın. Patlıcanları kağıt havlu ile kurulayın. Derin bir tavada ayçiçek yağını ısıtın. Patlıcan dilimlerini sırasıyla önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve baharatlı galeta ununa bulayın. Her iki yüzünü de kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Patlıcanlı sos için ezdiğiniz sarımsak, közleniş patlıcan, süzme yoğurt ve ince kıydığınız maydanozu geniş bir kasede karıştırın. Domatesin kabuklarını soyup küp doğrayın ve bir kaseye alın. Yonca Rendelenmiş Domates, yemeklik doğradığınız kırmızı soğan, pesto sos ve sızma zeytinyağını ilave edin ve karıştırın. Servis tabağına bir dilim kızarmış patlıcanı alın, üzerine bir yemek kaşığı patlıcanlı sostan yayın. üzerine ikinci kızarmış patlıcan dilimini yerleştirin. üzerine tekrar patlıcanlı sostan yayın. En üste ve yanına hazırladığınız domatesli sosu gezdirip fesleğen yaprakları ile servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

