Patlıcanlı pilav
- kişilik
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Malzemeler
2 orta boy patlıcan
2 su bardağı baldo pirinç
30 gr tereyağı
4 su bardağı et suyu
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
Tuz
Hazırlanışı
Patlıcanları alacalı soyup küp şeklinde doğrayın. Tuzlu suda 20 dakika bekletin. Suyunu iyice süzün. Ayçiçeği yağında tavada ısıtıp patlıcanları kızartın. Pirinçleri bol suyla yıkayıp su¨zu¨n. Tereyağını tencerede ısıtıp pirinçleri kavurun. Et suyunu ilave edin. Tuz ile tatlandırıp suyunu çekinceye kadar pişirin. 15-20 dakika dinlendirin. Kızarmış patlıcanları ekleyip harmanlayın. Sıcak servis yapın.